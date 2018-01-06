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06 января 2018
13:58  06 января 2018 0

Мутко призвал к ответственности британцев за допинг в России

XV (15) съезд ЕР. Второй день. Москва, мутко виталий, съезд ер, единая россия
Виталий Мутко уверяет, что госпрограмм по укрывательству допинга в России никогда не былоФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, допинговая тема в российском спорте очень сильно преувеличена. Он подчеркнул, что последние два года за «чистотой» российских спортсменов следит Британское антидопинговое агентство, и никаких проблем не было.

«Наши спортсмены открыты для всех контролей, на территории страны работает Британское антидопинговое агентство, и вы видите, что никаких проблем в последние два года нет», — приводит слова Мутко «Спорт-экспресс».

Чиновник подчеркнул, что никаких государственных программ по укрывательству допинга в России никогда не существовало. При этом Мутко отметил, что на олимпиаде в Сочи точно не было никаких нарушений. «Мы никогда не покрывали тех, кто употребляет допинг, и не будем этого делать. Это просто невозможно сделать», — заявил Мутко.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. В играх смогут принять участие лишь те российские спортсмены, которые смогут доказать МОК непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Но при этом выступать они будут в нейтральном статусе и под флагом олимпийского движения.

Нина Калинина
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