Мутко призвал к ответственности британцев за допинг в России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, допинговая тема в российском спорте очень сильно преувеличена. Он подчеркнул, что последние два года за «чистотой» российских спортсменов следит Британское антидопинговое агентство, и никаких проблем не было.
«Наши спортсмены открыты для всех контролей, на территории страны работает Британское антидопинговое агентство, и вы видите, что никаких проблем в последние два года нет», — приводит слова Мутко «Спорт-экспресс».
Чиновник подчеркнул, что никаких государственных программ по укрывательству допинга в России никогда не существовало. При этом Мутко отметил, что на олимпиаде в Сочи точно не было никаких нарушений. «Мы никогда не покрывали тех, кто употребляет допинг, и не будем этого делать. Это просто невозможно сделать», — заявил Мутко.
5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года. В играх смогут принять участие лишь те российские спортсмены, которые смогут доказать МОК непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Но при этом выступать они будут в нейтральном статусе и под флагом олимпийского движения.