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09 декабря 2017
22:12  09 декабря 2017 0

МОК призвал полностью отказаться от национальных флагов на Олимпиаде-2018

Открытая лицензия от 27.07.2016 . Олимпиада, мерседес , олимпийские кольца, закат, олимпиада
Система дает соблазн странам «помочь» своим спортсменамФото: pixabay.com © URA.RU
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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В Международном олимпийском комитете страны-участницы Олимпиады в Южной Корее призвали отказаться от национальных флагов. Заявление сделал глава комиссии МОК Самуэль Шмид, который руководил расследованием государственного вмешательства в российскую антидопинговую систему.

В интервью швейцарскому порталу Watson.ch. он досадует, что спорт стал частью политики. «Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн „помочь“ своим спортсменам, например, посредством „коктейля Родченкова“» [Родченков — советский и российский химик-аналитик, который якобы разработал супердоппинг, смешав три разных анаболических препарата, прим. ред], — сказал он.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от участия в зимней играх в Пхенчане, напоминает агентство Nation News. Выступить смогут только «чистые спортсмены» под нейтральным флагом (флагом с пятью олимпийскими кольцами).

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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