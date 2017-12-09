В Международном олимпийском комитете страны-участницы Олимпиады в Южной Корее призвали отказаться от национальных флагов. Заявление сделал глава комиссии МОК Самуэль Шмид, который руководил расследованием государственного вмешательства в российскую антидопинговую систему.
В интервью швейцарскому порталу Watson.ch. он досадует, что спорт стал частью политики. «Сегодня страны используют спорт. Существующая система дает соблазн „помочь“ своим спортсменам, например, посредством „коктейля Родченкова“» [Родченков — советский и российский химик-аналитик, который якобы разработал супердоппинг, смешав три разных анаболических препарата, прим. ред], — сказал он.
Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил Россию от участия в зимней играх в Пхенчане, напоминает агентство Nation News. Выступить смогут только «чистые спортсмены» под нейтральным флагом (флагом с пятью олимпийскими кольцами).