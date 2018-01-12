В ХМАО пьяный выстрелил в полицейского из ракетницы

В Нефтеюганске сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый 48-летний местный житель. Документов на машину и водительского удостоверения у него при себе не оказалось, зато, как выяснилось чуть позже, в кармане у югорчанина была сигнальная ракетница. Из нее он и выстрелил в одного из инспекторов.
В результате последний получил ушиб и ожог плеча, сообщили «URA.RU» в УМВД России по ХМАО-Югре. Агрессивного югорчанина сразу же задержали. Теперь «стрелку» может грозить наказание до пяти лет лишения свободы — такой максимально возможный срок предусмотрен за причинение вреда полицейскому при исполнении служебных обязанностей.
Похожие инциденты, как уже сообщало «URA.RU», происходили на Урале неоднократно. Так, на Ямале один из местных жителей застрелил другого из ракетницы ради бутылки пива. В Челябинской области компания развлечения ради стреляла ракетами в девушку, после чего та осталась инвалидом.