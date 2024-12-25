Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау. Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря, из 69 находившихся на борту человек выжили, по разным данным, от 29 до 32.
«Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Надеемся на их выздоровление», — сказал Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ, которая проходит в Игоре (Ленинградская область).
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту лайнера, летевшего из Баку в Грозный, были 69 человек из Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. МЧС Казахстана публикует кадры с места крушения.
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