Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

25 декабря 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Путин назвал большой трагедией авиакатастрофу в Казахстане Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау. Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря, из 69 находившихся на борту человек выжили, по разным данным, от 29 до 32. «Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Надеемся на их выздоровление», — сказал Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ, которая проходит в Игоре (Ленинградская область). Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту лайнера, летевшего из Баку в Грозный, были 69 человек из Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. МЧС Казахстана публикует кадры с места крушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении пассажирского самолета вблизи казахстанского города Актау. Лайнер потерпел крушение утром 25 декабря, из 69 находившихся на борту человек выжили, по разным данным, от 29 до 32. «Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Надеемся на их выздоровление», — сказал Путин в ходе неформальной встречи глав государств СНГ, которая проходит в Игоре (Ленинградская область). Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение возле города Актау в Казахстане. На борту лайнера, летевшего из Баку в Грозный, были 69 человек из Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. МЧС Казахстана публикует кадры с места крушения.