Как скажется разлив мазута на курортном сезоне в Краснодарском крае: мнение РАН

Анапа и Краснодарский край рискуют потерять как минимум один курортный сезон из-за разлива мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.
«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли не одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — сообщил Виктор Данилов-Данильян, его слова передает ТАСС. Он рассказал о больших сомнениях касательно мнения тех людей, которые надеяться на то, что с весны 2025 года все станет в полном порядке. Председатель НЭС ВООП подчеркнул, что это все это является совершенно неисследованным, и напомнил, что после крушения танкера в 2007 году и аналогичного разлива нефтепродуктов, на ликвидацию последствий и восстановление экосистемы ушло 15 лет.
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма. После этого 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены мазутом, из них 44 — в Анапе.
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