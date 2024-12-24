Найдена неожиданная замена Пугачевой на «Голубом огоньке»

Певица Надежда Кадышева без труда смогла бы выступить вместо Аллы Пугачевой на новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». Такое мнение выразил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.
«Певица Надежда Кадышева с легкостью могла бы заменить Аллу Пугачеву на традиционном „Голубом огоньке. <...> На нее свалилась пятикратная слава, поэтому, учитывая опыт и репертуар, Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент“, — рассказал Бабичев в разговоре с NEWS?ru.
По словам продюсера, песни Кадышевой находят отклик как у старшего поколения, так и у молодежи. Это объясняется глубокой привязанностью россиян к народной музыке, пережившей своеобразное возрождение. Бабичев отмечает, исполнительница хитов «Широка река», «Течет ручей» и «Плывет веночек» была вынуждена увеличить гонорары за свои выступления из-за повышенного спроса.
После начала специальной военной операции Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), покинула территорию России. Певица приняла решение не сотрудничать с крупными заказчиками и отменяет свои выступления на корпоративных мероприятиях, опасаясь публикации видеозаписей в сети и последующих обсуждений в средствах массовой информации, передает RT.
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