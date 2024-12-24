24 декабря 2024

Найдена неожиданная замена Пугачевой на «Голубом огоньке»

Продюсер Бабичев: Кадышева легко могла бы заменить Пугачеву на «Голубом огоньке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный критик считает, что Надежда Кадышева смогла бы заменить Пугачеву на «Голубом огоньке»
Музыкальный критик считает, что Надежда Кадышева смогла бы заменить Пугачеву на «Голубом огоньке» Фото:

Певица Надежда Кадышева без труда смогла бы выступить вместо Аллы Пугачевой на новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». Такое мнение выразил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев.

«Певица Надежда Кадышева с легкостью могла бы заменить Аллу Пугачеву на традиционном „Голубом огоньке. <...> На нее свалилась пятикратная слава, поэтому, учитывая опыт и репертуар, Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент“, — рассказал Бабичев в разговоре с NEWS?ru. 

По словам продюсера, песни Кадышевой находят отклик как у старшего поколения, так и у молодежи. Это объясняется глубокой привязанностью россиян к народной музыке, пережившей своеобразное возрождение. Бабичев отмечает, исполнительница хитов «Широка река», «Течет ручей» и «Плывет веночек» была вынуждена увеличить гонорары за свои выступления из-за повышенного спроса.

После начала специальной военной операции Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), покинула территорию России. Певица приняла решение не сотрудничать с крупными заказчиками и отменяет свои выступления на корпоративных мероприятиях, опасаясь публикации видеозаписей в сети и последующих обсуждений в средствах массовой информации, передает RT.

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Певица Надежда Кадышева без труда смогла бы выступить вместо Аллы Пугачевой на новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек». Такое мнение выразил музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. «Певица Надежда Кадышева с легкостью могла бы заменить Аллу Пугачеву на традиционном „Голубом огоньке. <...> На нее свалилась пятикратная слава, поэтому, учитывая опыт и репертуар, Кадышеву можно назвать народной царицей сцены на данный момент“, — рассказал Бабичев в разговоре с NEWS?ru.  По словам продюсера, песни Кадышевой находят отклик как у старшего поколения, так и у молодежи. Это объясняется глубокой привязанностью россиян к народной музыке, пережившей своеобразное возрождение. Бабичев отмечает, исполнительница хитов «Широка река», «Течет ручей» и «Плывет веночек» была вынуждена увеличить гонорары за свои выступления из-за повышенного спроса. После начала специальной военной операции Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), покинула территорию России. Певица приняла решение не сотрудничать с крупными заказчиками и отменяет свои выступления на корпоративных мероприятиях, опасаясь публикации видеозаписей в сети и последующих обсуждений в средствах массовой информации, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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