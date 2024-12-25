На Кубани расшили режим ЧС на весь регион

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Режим ЧС действовал на муниципальном уровне
Режим ЧС действовал на муниципальном уровне Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Режим чрезвычайной ситуации введен во всем Краснодарском крае в связи с разливом мазута. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. <...> Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — написал Кондратьев в Telegram. Ранее режим ЧС действовал на муниципальном уровне. 

По слова губернатора, изначально эксперты ожидали, что основная масса мазута останется на дне Черного моря. Однако из-за погоды нефтепродукты поднялись наверх, что осложнило их сбор. 

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Режим чрезвычайной ситуации введен во всем Краснодарском крае в связи с разливом мазута. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев. «К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. <...> Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — написал Кондратьев в Telegram. Ранее режим ЧС действовал на муниципальном уровне.  По слова губернатора, изначально эксперты ожидали, что основная масса мазута останется на дне Черного моря. Однако из-за погоды нефтепродукты поднялись наверх, что осложнило их сбор. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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