На Кубани расшили режим ЧС на весь регион

Режим чрезвычайной ситуации введен во всем Краснодарском крае в связи с разливом мазута. Об этом объявил глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается. <...> Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — написал Кондратьев в Telegram. Ранее режим ЧС действовал на муниципальном уровне.
По слова губернатора, изначально эксперты ожидали, что основная масса мазута останется на дне Черного моря. Однако из-за погоды нефтепродукты поднялись наверх, что осложнило их сбор.
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