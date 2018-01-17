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17 января 2018
16 января 2018
02:13  17 января 2018 0

В Сети высмеяли «могилу» с телевизором в петербургской администрации. ФОТО

Изображение «мемориала» стало объектом для шуток и фотожабФото: pikabu.ru

Пользователи известного интернет-портала «Пикабу» высмеяли необычное оформление информационного табло в администрации Кировского района Санкт-Петербурга. «Могилка телевизора» стала поводом для сотен остроумных комментариев и создания фотожаб.

Автор фото под ником Mezya в комментарии к посту сообщил, что дизайнерское решение вызвало противоречивые чувства у работников администрации и посетителей. «Мы подумали, что в Кировской райадминистрации похоронили телевизор, но чиновники уверяют — так украшено табло с информацией для жителей района», — рассказал пользователь. Комментаторы тут же начали соревноваться в остроумии. «У ограды ноги ржавые — видать с могилы сняли», «Стиля нет, но вы держитесь», «Когда дизайнер раньше работал в похоронном бюро», «Сверху надо было еще салфеткой кружевной накрыть и вазочку поставить», — написали некоторые из них.

Самые творческие пользователи сети решили превратить фото в интернет-мем. Так, на черном дисплее появилась заставка телекомпании ВИД и небезызвестный «экран смерти», а на постамент «присел» грустный Киану Ривз. Многие пользователи отметили, что «мемориал разбитых надежд» олицетворяет современную ситуацию во многих сферах: от бюрократии до киноиндустрии.

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Так выглядит информационное табло в Кировской районной администрации г. Санкт-Петербург Фото: pikabu.ru

Наталья Полетавкина
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