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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
18:37  18 января 2018 3

В Екатеринбурге вывезли КамАЗ мусора из квартиры, где с потолка падают тараканы. ФОТО, ВИДЕО

Всю квартиру пока очистить не удалосьФото: УК «ЖКХ Октябрьского района»

В Екатеринбурге началась очистка квартиры на улице Малышева, 116, в которой у неряшливой пенсионерки Ольги Фроловой завелись тысячи тараканов и других насекомых. Управляющая компания «ЖКХ Октябрьского района» пригласила клиниговую службу для уборки захламленной квартиры. Всю жилплощадь очистить пока не удалось. Но это и не требуется, целью коммунальщиков было включить газ, так как из-за «тараканьей фермы» жильцы целого подъезда уже полтора года жили без него.

За несколько часов удалось освободить коридор и кухню от хлама, на свалку вывезли полный грузовик мусора, старых вещей, мебели и отходов. После этого приступили к работе специалисты ОА «Екатеринбурггаз»: они пустили газ по стояку, ограничив его попадание в злополучную квартиру.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из-за Фроловой, которая развела у себя тараканов, мух, кошек и собак, пришлось перекрыть газ по стояку целому подъезду. Полтора года попасть в грязную квартиру не удавалось и, наконец, по решению суда это удалось 15 января благодаря полицейским и судебным приставам. Но в тот день включить газ не вышло, так как вести сварочные работы вести было попросту опасно — мог загореться хлам.

«Я полагаю, что женщина останется в этой квартире. Как показывает практика, на таких людей очень сложно воздействовать, но администрация района все же имеет право их выселить в другие, менее комфортные условия, — сказал „URA.RU“ Михаил Плешаков, руководитель управляющей компании „ЖКХ Октябрьского района“. — Жильцам, которые могут столкнуться с такой ситуацией, в первую очередь, нужно поставить в известность управляющую компанию. Мы поможем составить письма в правоохранительные и надзорные органы».

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Фото: УК «ЖКХ Октябрьского района»

Александр Лукманов
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