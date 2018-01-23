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23 января 2018
09:00  23 января 2018 0

Либералы против министра образования, Microsoft засудит россиян, реальная цена бензина. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., бензин, заправка, колонка, азс
Названа цена литра бензина без учета налоговФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Сегодня 23 января. И вот главные новости к этому часу:

Элиты уже начали борьбу за посты в будущем правительстве. Первой жертвой может стать министр образования Ольга Васильева. Источник «URA.RU» в правительстве рассказал, что борьбу против нее ведет даже собственный зам, а эксперты отмечают, что «либералы используют атаки в школах, чтобы убрать Васильеву».

ЦИК утвердил дополнительный список доверенных лиц Владимира Путина. Большинство из них — деятели искусства и спортсмены. Урал в этом списке представлен пятью именами, известными как в России, так и за ее пределами.

Известная «левая» активистка жестко осудила Павла Грудинина. Она подозревает олигарха-коммуниста в обмане пайщиков и присвоении собственности «Совхоза имени Ленина». К слову, работники и бывший директор предприятия обращались в СКР и Генпрокуратуру еще два года назад.

Антимонопольщики проанализировали стоимость топлива и рассказали, какая часть из цены литра бензина приходится на налоги. Если вы водитель, то сначала присядьте.

Корпорация Microsoft пригрозила россиянам судом. Если вы все еще не обновились до Windows 10, то у вас проблемы. Вплоть до административной и даже уголовной ответственности.

Съемки фильма в Тюмени закончились приездом полиции и «скорой». Службы вызвала бдительная горожанка, которую напугал слишком реалистичный грим.

Кирилл Егоров
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