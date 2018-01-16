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17 января 2018
16 января 2018
18:29  16 января 2018 13

Медведев сделал заявление о будущем врачей и учителей. Это часть предвыборной программы Путина

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Глава кабмина пообещал пересмотреть взгляды на образование и здравоохранениеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Первый день экономического Гайдаровского форума начался с выступления премьера Дмитрия Медведева, в котором эксперты разглядели возможные тезисы будущей предвыборной программы Владимира Путина. На фоне уже привычных замечаний о роли в экономике искусственного интеллекта, биткойна и блокчейна, глава кабмина сделал акцент на роли человека в развитии экономики. Более того, председатель правительства заявил, что врачи и учителя определяют будущее страны и им необходимо увеличить зарплаты.

«Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Потому что врачи и преподаватели — это ключевые группы, которые определяют будущее любой страны», — подчеркнул глава кабмина во время пленарной дискуссии «Цели и ценности». Он заметил, что человеческий потенциал — это двигатель не только технологий, но и развития страны в целом.

«Образование будущего станет системой, которая опирается на персонализированную образовательную траекторию с открытыми образовательными ресурсами и новыми подходами к результатам обучения», — добавил Медведев. По его словам, характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса. Более того, сами технологии создают новые возможности в экономике: и производство, и потребление становятся все более индустриализированными.

Свое выступление Медведев завершил практически лозунгом: «Мы должны не ждать, когда поменяется мир, а менять его сами».

Политолог Аббас Галлямов считает, что в речи премьера можно разглядеть проявление внимания к основным социальным группам в канун выборов: «Демонстрация заботы о населении — главная политическая технология российских властей. В этом смысле правительство — самый главный участник избирательной кампании Путина».

Речь Медведева, это лишь отголосок выступления Владимира Путина на съезде «Единой России» в декабре прошлого года, говорит Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Конечно, это так или иначе тезисы предвыборной программы президента. Они будут обязательны к исполнению новым правительством, которое будет сформировано в апреле 2018 года. В том, что сегодня об этом говорит действующий премьер-министр и председатель правящей партии, нет ничего удивительного, скорее всего Медведев сохранит пост премьер-министра и после выборов, чего не скажешь о большинстве членов кабинета, присутствующих в зале», — отметил эксперт.

Напомним, что в августе 2016 года Медведев оказался в центре скандала на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Тогда на жалобу одного из участников на низкие зарплаты учителей он заявил: «Если хочется деньги зарабатывать — есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес».

Гайдаровский форум проходит в Москве с 16 по 18 января. Организатором мероприятия выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Марина Иванова
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