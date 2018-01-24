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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Свердловской области
14:29  24 января 2018 16

«У них целый список с адресами». В Екатеринбурге обманывают пенсионеров от имени депутата. ФОТО

Аферисты используют имя депутата Вихарева в своих целяхФото: Григорий Вихарев, «ОК»

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые от имени депутата городской Думы Григория Вихарева навязывают пенсионерам втридорога ненужные им вещи. В полицию поступило соответствующее заявление.

Одной из жертв мошенников стала 80-летняя Галина Д., которой «помощница» депутата «подарила» за деньги массажер. По словам пенсионерки, к ней пришла девушка не старше 30 лет, по виду цыганка. Сказала, что является представителем компании Вихарева и пригласила на концерт во Дворец молодежи для пенсионеров — детей войны. «Помощница депутата» пообещала, что после концерта всем пенсионерам будут подарки. А пока предложила сюрприз от Вихарева — массажер.

Этот массажер «подарила» старушке мошенница
Фото: пресс-служба депутата Вихарева

Правда, выяснилось, что за «подарок» надо доплатить шесть тысяч рублей. Женщина призналась, что у нее есть только четыре тысячи. «Помощница депутата» в ответ сказала, что подарит массажер за четыре тысячи, а две пенсионерка будет ей должна. Спустя несколько дней бабушка что-то заподозрила, и решила проверить, действительно ли щедрый подарок был от депутата.

«Нам позвонила пенсионерка и спросила, устраиваем ли мы концерт для детей войны? Нет, отвечаем. Потом спрашивает, а вы продаете массажеры? Тут-то все и выяснилось. Кстати, мы проверили, эти массажеры в Интернете продаются всего по 1200 рублей, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе депутата Вихарева. — Можно предположить, что эта женщина не единственная жертва. Она вспомнила, что у мошенницы в руках был целый список с адресами и фамилиями других пенсионеров. Возможно есть и другие пострадавшие, которые не поняли, что их обманули, и поэтому никуда не обращались».

В офисе депутата предполагают, что аферисты прикрываются его именем из-за того, что на подъездах домов в том районе развешаны агитационные материалы с фамилией Вихарева. После разговора на этот раз настоящие помощники депутата помогли пенсионерке написать заявление в полицию. В УМВД по Екатеринбургу пока воздержались от комментариев.

Александр Лукманов
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