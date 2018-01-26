04:57 26 января 2018 0

Соли в икре тоже станет меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило разработанные Роскачеством новые ГОСТы на четыре вида продуктов — гречневую и рисовую крупу, икру лососевых рыб и сливочное масло. Среди нововведений, в частности, стоит проверка икры на ДНК, чтобы точно знать породу рыбы.

Как сообщают «Известия», новые стандарты начнут в тестовом режиме применяться уже с 1 марта. В стандартах отражены ранее не использовавшиеся методы проверки продуктов. Кроме того, описаны характеристики, которым продукция должна соответствовать. Появление новых стандартов, рассчитанных с опережением, должно способствовать уходу с рынка фальсификатов пищевой продукции.

В соответствии с новыми требованиями к сливочному маслу, показатель его термоустойчивости должен быть повышен до 1 — это позволит маслу не растекаться в холодильнике и сохранять свою форму на протяжении всего срока годности при соблюдении рекомендованных правил хранения. Рис должен содержать не менее 99,7% доброкачественных ядер. Сорных же примесей в рисовой крупе должно быть не более 0,2% в упаковке. В гречневой крупе допустимое количество испорченных ядер не должно превышать 0,1%. Кроме того, полностью запретят реализацию гречки при наличии в упаковке плесени.

Что касается красной икры, то ужесточается уровень содержания в продукте соли: теперь максимальный показатель будет равняться 5%, а не семи, как раньше. Кроме того, вводится контроль за содержанием отстоя, или так называемого «джуса» — его должно быть не более 5%. Вид рыбы будет подтверждаться анализом ДНК.

По мнению экспертов издания, сейчас большое количество фальсификата привело к завышенным запросам со стороны потребителей. Причем многие готовы платить дороже, лишь бы быть уверенными в том, что приобретенный товар — качественный. Между тем требования, которые многие сегодня могут посчитать завышенными, уже завтра будут являться оптимальными.