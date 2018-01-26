16:44 26 января 2018 0

Брэдли Купер в молодости писал о сексе Фото: Instagram bradleycooper_original

Актер Брэдли Купер, гражданский муж еманжелинской красавицы Ирины Шейк и отец ее дочери, 18 лет назад начал журналистскую карьеру и тогда писал статьи о сексе. Одна из них посвящена тому, к чему приводит секс между лучшими друзьями противоположного пола.

Еще будучи стажером в одной из небольших газет, старшеклассник Брэдли Купер написал статью под заголовком «Когда лучшие друзья переходят черту». Как пишет портал Life.ru, тогда еще никому не известный ученик частной школе в Пенсильвании выставил напоказ свои отношения с подругой Деборой Ландес, которая ранее встречалась с его другом. «Могут ли лучшие друзья противоположного пола спать друг с другом, не разрушая дружбу? В моём случае, да… до сих пор», — так начинается статья Купера. Далее он пересказывает, как развивались его отношения с девушкой, при этом признает, что «вдруг вы начинаете ненавидеть этого парня, которого она все время называла горячим. Но в моем случае это не совсем так».

1/6 Фото: Twitter/tommy rowan

Купер вместе с лучшей подругой хоть и перешли грань дозволенного между друзьями, но по-прежнему считали, что ничего кардинально не изменилось. «Мы перенесли нашу дружбу на другой уровень». Начинающий журналист также предположил, что настоящим испытанием будет для него, когда его подруга начнет рассказывать в деталях «как она повеселилась этим летом».

Напомним, уроженка Челябинской области, известная модель Ирина Шейк в марте прошлого года родила дочь Лею от актера Брэдли Купера. Пара стала довольно часто выкладывать фото с совместных семейных прогулок. Отношения с Брэдли Купером у Шейк начались в апреле 2015 года. До этого она встречалась с одним из лучших футболистов в мире, португальцем Криштиану Роналду.