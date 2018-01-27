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27 января 2018
11:00  27 января 2018 2

«Я кинул таксиста и хочу понести наказание». Водитель заставил клиента умыться зеленкой. ВИДЕО

Виды Будапешта. Венгрия, такси, taxify, taxi
Водитель предпочел сам разобраться с безденежным клиентомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Уссурийске Приморского края таксист заставил молодого человека умыться зеленкой. Наказание парень понес за то, что «кинул» водителя. Видео с умыванием зеленкой появилось в Сети.

«Я кинул таксиста и хочу понести наказание — умыться зеленкой», — говорит молодой человек. После этого таксист льет ему на руки раствор, который парень размазывает себе по лицу и волосам. Когда молодой человек говорит, что лекарство попало ему в глаз, таксист матерится и советует продолжить. Чем закончилась эта история, неизвестно. В частности, понес ли наказание водитель, который решил, что таким образом можно поступать с клиентами.

В августе 2017 года подобная история произошла в Хабаровске, напоминает агентство Nation News. Там таксист заставил умываться зеленкой трех пассажиров. Через несколько дней они нашли его и заставили повторить то же самое, но уже самому.

Семен Гринберг
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