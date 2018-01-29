В Прикамье женщина скончалась после посещения стоматолога

У женщины произошло заражение крови после визита к зубному
В Пермском крае скончалась 28-летняя Анна Юдина после того, как побывала на приеме у стоматолога. Она побывала у медиков в больнице поселка Куеда.
Муж умершей женщины Валентин Лапшин сообщил «URA.RU», что у Анны после зубной больницы произошло заражение крови. В следственных органах изданию сообщили, что к ним пока не поступала информация о гибели женщины.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что тяжелое состояние актера Олега Табакова могло стать следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник Москвы.