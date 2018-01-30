Президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо обеспечить рост реальных зарплат и доходов населения страны. По словам главы государства, это должно касаться не только бюджетного, но и коммерческого сектора.
«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан, — заявил президент РФ в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018—2020 годы. — Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого». Владимир Путин подчеркнул, что от создания «привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни» зависит конкурентоспособность предприятий, их «устойчивое, перспективное развитие».
Как отметил глава государства, повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала — это большая, комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства, передает RT.
Напомним, по данным Росстата реальные доходы россиян в 2017 году упали на 1,7%. Как ранее писало «URA.RU», это даже стало причиной того, что многие россияне стали «проедать сбережения», чтобы поддержать достаточный уровень жизни.