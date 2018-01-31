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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Челябинской области
22:02  31 января 2018 0

Южноуралец заблудился в лесу и пять дней провел на 30-градусном морозе

Этнографический музей под открытым небом
Мужчину нашли в сугробеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Житель поселка Воздвиженка Челябинской области приехал на работу в снежинский лес — рубить деревья. Однако заблудился и провел на тридцатиградусном морозе пять дней, питаясь еловыми иголками и растопленным снегом, наматывая километры в надежде найти выход из леса.

Поиски 31-летнего южноуральца организовали его друзья, когда поняли, что мужчина слишком долго не выходит на связь. Они созвонились со знакомыми в Снежинске и попросили помощи в поисках пропавшего. Операция увенчалась успехом только на пятый день с момента исчезновения — пропавший лежал, свернувшись в калачик, в сугробе, на нем не было верхней одежды.

Южноуральца госпитализировали, и он пошел на поправку. «Костры жег, спал по полчаса возле костра, боялся замерзнуть. В тот момент, когда меня нашли, я почти ничего не соображал, был без шапки и без куртки», — рассказал заблудившийся мужчина 31tv.ru после случившегося.

Ранее «URA.RU» сообщало, как в одном из лесов Свердловской области потерялись мальчики. Они заблудились в погоне за белкой. Всего дети провели морозе около суток.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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