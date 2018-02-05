В столкновении внедорожников под Берёзовским погибли два человека. ФОТО

В искореженной груде металла сложно узнать УАЗ «Патриот»
Вечером в воскресенье, 4 февраля, на 25 км Режевского тракта в районе Берёзовского произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. В результате лобового столкновения внедорожников Mitsubishi и УАЗ «Патриот» оба внедорожника также получили сильные механические повреждения. Еще трое из находившихся в машинах получили травмы.
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Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, о результатах будет известно позже. По предварительной информации, выезд на встречную полосу совершил водитель УАЗа, все участник ДТП — жители Режа.