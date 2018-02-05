В столкновении внедорожников под Берёзовским погибли два человека. ФОТО

01:24 05 февраля 2018 0

В искореженной груде металла сложно узнать УАЗ «Патриот» Фото: «Ночные новости»

Вечером в воскресенье, 4 февраля, на 25 км Режевского тракта в районе Берёзовского произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. В результате лобового столкновения внедорожников Mitsubishi и УАЗ «Патриот» оба внедорожника также получили сильные механические повреждения. Еще трое из находившихся в машинах получили травмы.

1/4 Фото: «Ночные новости»

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, о результатах будет известно позже. По предварительной информации, выезд на встречную полосу совершил водитель УАЗа, все участник ДТП — жители Режа.