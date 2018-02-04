Кадыров сообщил о внедрении блокчейна в Чечне

Кадыров сообщил о блокчейне в Росреестре Чечни
В Росреестр Чечни внедрят блокчейн. Об этом в своем телеграм-канале рассказал чеченский лидер Рамзан Кадыров.
По словам главы Чечни, на данный момент идет активная фаза работы, однако когда именно система блокчейна будет внедрена пока неизвестно. В правительстве республики вместе с Внешэкономбанком создана рабочая группа по решению данной задачи, руководит ей первый заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев, уточнил Кадыров.
Отметим, что внедрение блокчейна в республике Кадыров обсуждал с главой ВЭБа Сергеем Горьковым еще в октябре. Позднее технологию блокчейна предложили внедрить в Минэкономразвития для мониторинга сведений единого госреестра недвижимости.