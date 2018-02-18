В США удивились реакции России на обвинения во вмешательстве в американские выборы

02:25 18 февраля 2018 0

Обвинения России подтверждены фактами, считает Дэниел Коутс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нацразведки Соединенных Штатов Дэниел Коутс удивлен отрицанием российскими властями фактов, которые якобы подтверждают вмешательство РФ в выборы американского президента 2016 года. Об это он заявил во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.

«Я поражён тем, что русские приезжают сюда каждый год, чтобы отрицать факты, независимо от того, кого они отправляют, включая министра иностранных дел», — приводит РИА «Новости» слова Коутса, который также добавил, что обвинения России подтверждены фактами, собранными на этапе расследования.

Министерство юстиции США, как напоминает RT, предъявило обвинение 13 гражданам и трем компаниям в России за якобы имевшее место быть вмешательство в выборы президента в 2016 году.