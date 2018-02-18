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18 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:03  18 февраля 2018 14

Участники группы «На-На» оскорбили сибиряков, оголив ягодицы. ВИДЕО

Музыканты проехались с туром по Красноярскому краюФото: официальная страница группы «На-На» во «ВКонтакте»

Участники группы «На-На» обидели жителей Красноярского края роликом из поселка Красный Маяк, опубликованным в соцсетях. На нем, мужчины похожие на певцов, гуляют по улице, оголив ягодицы, подходят к указателю населенных пунктов и начинают смеяться над названиями.

Особо музыкантов насмешила табличка, на которой в названии города отсутствовала часть букв и осталась только надпись «соси». «Поехали в Соси! Здесь я еще ни разу не был! Наш гастрольный график! Записывайте», — кричали артисты на камеру. Видео было опубликовано на странице участника группы «На-На» Владимира Политова, пишет портал zapad24.ru. Однако затем певец удалил ролик, но его копии остались в Сети.

От коллектива уже потребовал принести публичные извинения депутат канского городского совета депутатов Игорь Филипов. «Я считаю данное видео оскорбительным, непристойным и требую публичным извинениям данных персонажей», — сказал народный избранник. Он также потребовал, чтобы министр культуры запретила участникам группы выступать на территории края, и посоветовал солистам «решать свои проблемы с пятой точкой в закрытом формате».

Виктор Дорофеев
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