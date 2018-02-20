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Главные новости Челябинской области
13:59  20 февраля 2018 4

Челябинка зарезала в лесу сына и покончила с собой

Альпинист сорвался с крыши в Салехарде, место проишествия, кровь на снегу
Неизвестно, по каким причинам женщина лишила жизни сына и себя (фото архивное)Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области 40-летняя местная жительница зарезала своего шестилетнего сына, а затем покончила с собой. Их тела обнаружили в лесополосе, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Женщина с ребенком, согласно местным СМИ, пропали 18 февраля. Родственники забили тревогу, полиция и волонтеры начали поиски, пишет Life.ru. На месте происшествия нашли предсмертную записку, однако правоохранительные органы пока не раскрывают мотивы челябинки, решившейся на отчаянный поступок. В настоящее время для установления всех обстоятельств произошедшего ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 18-летняя девушка пропала по пути из Златоуста в Челябинск. «Утро.ру» писало о страшном инциденте в Подольске: бизнесмен жестоко убил своих детей, объяснив это материальными трудностями в семье. Незадолго до этого супруги с детьми летали в Таиланд.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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