В «Русале» объявили, кто сядет в кресло Дерипаски

06:53 23 февраля 2018 0

Владислав Соловьев стал президентом сразу и президентом и гендиректором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральным директором «Русал» назначена бывшая финдиректор корпорации Александра Бурико, президентом — Владислав Соловьев, ранее занимавший пост гендиректора. Ему же придется совмещать свою должность с постом гендиректора компании «En+».

«Владислав Соловьев, назначен генеральным директором En+, приводит RT сообщение пресс-службы корпорации. — Также он станет президентом «Русала».

Как считают в корпорации, «кадровые изменения обеспечат дополнительную синергию металлургического и мнергетического сегментов En+ Group». От нового гендиректора «Русала» Александры Бурико ждут повышения эффективности предприятий компании, внедрения технологий, уменьшающих нагрузку на окружающую среду, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие внутреннего рынка и расширение сфер применения алюминия, говорится в официальном заявлении.

Напомним, од уходе Олега Дерипаски с поста президента стало известно в начале недели. Как писало «URA.RU», Дерипаска намерен заняться развитием группы ГАЗ, в том числе ее стратегического партнерства с концерном Volkswagen.