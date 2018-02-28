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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
18:47  28 февраля 2018 0

Челябинский губернатор нашел первого зама главе ключевого министерства

Южноуральский ТЛК. Челябинск., бахаев антон
Бахаев шагнул на еще одну карьерную ступеньку вверхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пост первого замминистра экономического развития Челябинской области занял Антон Бахаев. Подписанное главой региона Борисом Дубровским распоряжение появилось на официальном сайте губернатора 28 февраля.

До этого момента Бахаев занимал должность замминистра экономического развития, отвечая за внешнеэкономические связи и подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. В новом статусе он будет курировать управление промышленности. Теперь в ведомстве заполнены все три ставки первых замов — помимо Бахаева, министру Сергею Смольникову «ассистируют» Наталья Лугачева и Ирина Акбашева.

Как уже сообщало «URA.RU», перестановок в экономическом ведомстве региона ожидали еще в январе — после увольнения замминистра Артема Новикова. Его сменил секретарь общественной палаты Челябинска, заместитель регионального «Агентства инвестиционного развития» Илья Таболин.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.RU»
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