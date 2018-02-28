18:47 28 февраля 2018 0

Бахаев шагнул на еще одну карьерную ступеньку вверх Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пост первого замминистра экономического развития Челябинской области занял Антон Бахаев. Подписанное главой региона Борисом Дубровским распоряжение появилось на официальном сайте губернатора 28 февраля.

До этого момента Бахаев занимал должность замминистра экономического развития, отвечая за внешнеэкономические связи и подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. В новом статусе он будет курировать управление промышленности. Теперь в ведомстве заполнены все три ставки первых замов — помимо Бахаева, министру Сергею Смольникову «ассистируют» Наталья Лугачева и Ирина Акбашева.

Как уже сообщало «URA.RU», перестановок в экономическом ведомстве региона ожидали еще в январе — после увольнения замминистра Артема Новикова. Его сменил секретарь общественной палаты Челябинска, заместитель регионального «Агентства инвестиционного развития» Илья Таболин.