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01 марта 2018
28 февраля 2018
Главные новости Курганской области
16:17  01 марта 2018 0

В Кургане хотят сэкономить на выборах депутата

Конференция городского отделения Единой России. Курган, сергеечев роман
Роман Сергеечев получил пост в мэрииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В избиркоме города Кургана до сих пор не решили, будут ли проводить довыборы на освободившееся место депутата. Председатель комиссии Александр Якушев заявил «URA.RU», что считает нецелесообразным выбирать депутата на год.

Курганский избирком обратился с официальным письмом в областной избирательный комитет с просьбой разъяснить, необходимо ли проводить довыборы на место Романа Сергеечева, который сложил с себя полномочия депутата курганской думы, перейдя на работу в департамент развития городского хозяйства. Пока, по словам Александра Якушева, ответа не последовало.

Председатель избирательной комиссии выразил опасения, что, несмотря на потраченные средства на организацию выборов, явка будет крайне низкой. «В 2019 году выборы в городскую думу пройдут вместе с выборами губернатора. Это вызовет интерес избирателей»», — отметил он.

Татьяна Жаткина
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