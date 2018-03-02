00:08 02 марта 2018 1

С огнем борются больше сотни человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве на Нагатинской набережной горит трехпалубный теплоход «Нерей». В тушении пожара, как уточнили в городском управлении МЧС, работают 30 единиц техники, больше 100 человек, а также пожарный корабль «Полковник Чернышев».

Информации о пострадавших пока нет, в момент возгорания на судне не было пассажиров, пишет RT. Тем не менее пожар представляет опасность для спасателей, вся техника отведена на безопасное расстояние. Отбуксировано и ближайшее к теплоходу пришвартованное судно. Пожару присвоен повышенный ранг.

По данным «РЕН ТВ», с горящего корабля слышны хлопки — взрываются баки с топливом, которого там порядка 7 тонн. В какой-то момент небо озарила белая вспышка — огонь достал до линии электропередач, произошло замыкание.