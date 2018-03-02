Путин рассказал об уличных прогулках инкогнито

23:12 02 марта 2018 10

Президенту удается быть «неузнанным» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он иногда гуляет по городу и при этом остается инкогнито. Неожиданное заявление он сделал на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Калининграде.

Участники встречи задавали президенту вопросы в формате «блиц», передает РБК. Один из вопросов касался того, гулял ли когда-либо Путин по улицам города «неузнанным». Президент ответил утвердительно, не сообщив подробностей.

Также Владимир Путин рассказал, что перед новогодним выступлением президента «тоже ждет» обращения. Один из вопросов касался того, готовит ли он сам. По словам главы государства, он готовит салат: «Он такой вкусный, потом угощу». Лучшим отдыхом президент России считает смену деятельности. Последний вопрос касался того, в какой исторический период он хотел бы жить. «Сейчас. Все мои предки были крепостными, а я президент», — признался Путин.