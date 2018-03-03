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03 марта 2018
13:29  03 марта 2018 9

В Смоленской области ямы на дорогах ремонтируют с помощью снега. ВИДЕО

Город в снегу. Курган, город в снегу, нечищенная дорога
«Инновационный материал» растает, как только на улице потеплеетФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Вязьме Смоленской области дорожные службы начали применять «уникальный инновационный метод» для ямочного ремонта на дорогах. В выбоины закладывают смесь из снега и асфальта, а затем утрамбовывают их с помощью КамАЗа.

«Белое — это не соль, это снег. Снегом у нас начали заделывать ямки… Это просто смешно», — комментирует запись местный житель, снимающий «ремонт» на видео. Запись опубликована в группе «Важное в Смоленске» в соцсети «ВКонтакте». При этом смесь легко вытаскивается из «вновь отремонтированных» выбоин.

«Видели б вы эти дороги до этого ремонта… Четыре миллиарда выделено на дороги, а в том году один. Видно, поднялась закупочная цена на снег», — издеваются местные жители. Получить оперативный комментарий у СОГБУ «Смоленскавтодор», которое отвечает за ремонт дорог в Вязьме, не удалось. При звонках на указанный на сайте номер телефона никто не брал трубку.

Валерий Дорофеев
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