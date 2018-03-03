В Вязьме Смоленской области дорожные службы начали применять «уникальный инновационный метод» для ямочного ремонта на дорогах. В выбоины закладывают смесь из снега и асфальта, а затем утрамбовывают их с помощью КамАЗа.
«Белое — это не соль, это снег. Снегом у нас начали заделывать ямки… Это просто смешно», — комментирует запись местный житель, снимающий «ремонт» на видео. Запись опубликована в группе «Важное в Смоленске» в соцсети «ВКонтакте». При этом смесь легко вытаскивается из «вновь отремонтированных» выбоин.
«Видели б вы эти дороги до этого ремонта… Четыре миллиарда выделено на дороги, а в том году один. Видно, поднялась закупочная цена на снег», — издеваются местные жители. Получить оперативный комментарий у СОГБУ «Смоленскавтодор», которое отвечает за ремонт дорог в Вязьме, не удалось. При звонках на указанный на сайте номер телефона никто не брал трубку.