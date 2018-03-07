20:59 07 марта 2018 0

Больше всего сегодня из-за сильнейшего ветра пострадал Златоуст (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) целый район, где проживают несколько тысяч человек, до сих пор остается без горячей воды и отопления. Причиной стала авария на ЛЭП из-за шквального ветра.

Жительница Златоуста рассказала агентству, что проспект Гагарина «сидит без отопления и горячей воды». В единой диспетчерской службе города «URA.RU» сказали, что «котельную уже запустили, дали свет. Но котельной нужно время, чтобы вода дошла до нужной температуры, пока она чуть теплая».

Мэр города Вячеслав Жилин сообщил «URA.RU», что это последствия аварии, связанной с отключением электричества. «В настоящее время последствия аварии ликвидированы, электроснабжение восстановлено, котельную запустили и дома к отоплению и горячей воде подключают поэтапно», — рассказал глава Златоуста.

Ранее «URA.RU» сообщало, что более 30 тысяч уральцев 7 марта остались без света. Из-за порывов ветра до 25 метров в секунду без электроэнергии остались порядка 32,5 тысяч жителей Свердловской и Челябинской областей.