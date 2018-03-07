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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:37  07 марта 2018 0

Более 30 тысяч уральцев остались без света из-за шквального ветра

Подстанция 220 кВ
Энергетики перешли на особый режим работыФото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские энергетики зафиксировали обрывы линий электропередач 7 марта. Из-за порывов ветра до 25 метров в секунду без электроэнергии остались порядка 32,5 тысяч жителей Челябинской и Свердловской областей. В первую очередь ЧП коснулось жителей Златоуста.

Технологическое нарушение на линии электропередачи оставило без света 29 тысяч жителей города, передает «Интерфакс». По данным областного МЧС, в результате отключения без электроснабжения осталась часть города, где расположено 170 многоквартирных жилых домов, а также девять детских садов и две школы.

Сейчас энергетикам филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» удалось оперативно восстановить электроснабжение. На месте повреждения сейчас работают три аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе компании.

В организации подчеркнули, что сейчас в филиале объявлен особый режим работы, ведется мониторинг оперативной обстановки, для координации восстановительных работ создан специальный штаб.

Игорь Чукреев
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