Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что российским женщинам не стоит обвинять мужчин в сексуальных домогательствах. Сама Плетнева отметила, что раньше никогда не сталкивалась с этой проблемой.
«Я никогда не представляла даже, что это такое — домогательства. У нас были прекрасные дружеские отношения в школах с ребятами, в институтах, когда стали взрослее — на работе. Домогаются тех, кто сами, наверное, этого хотят и дают повод», — рассказал парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».
При этом Плетнёва отметила, что россиянкам не стоит уподобляться европейским женщинам, которые «во всем видят домогательства, а сами, может быть, мечтают об этом». Депутат также обратил внимание на то, как одеваются современные женщины: «Ходят половина — пупки голые! Сами домогаются кого хочешь».
Напомним, что ранее депутата Госдумы Леонида Слуцкого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Сам парламентарий уже попросил прощения у женщин.