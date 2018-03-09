{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 марта 2018
18:00  09 марта 2018 11

Депутат призвал россиянок не поднимать тему приставаний. «Домогаются тех, кто дает повод»

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, проститутки, шлюхи, снимать проститутку, чулки, короткая юбка
«Ходят половина — пупки голые!» — отметил депутатФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что российским женщинам не стоит обвинять мужчин в сексуальных домогательствах. Сама Плетнева отметила, что раньше никогда не сталкивалась с этой проблемой.

«Я никогда не представляла даже, что это такое — домогательства. У нас были прекрасные дружеские отношения в школах с ребятами, в институтах, когда стали взрослее — на работе. Домогаются тех, кто сами, наверное, этого хотят и дают повод», — рассказал парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».

При этом Плетнёва отметила, что россиянкам не стоит уподобляться европейским женщинам, которые «во всем видят домогательства, а сами, может быть, мечтают об этом». Депутат также обратил внимание на то, как одеваются современные женщины: «Ходят половина — пупки голые! Сами домогаются кого хочешь».

Напомним, что ранее депутата Госдумы Леонида Слуцкого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Сам парламентарий уже попросил прощения у женщин.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров