{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 марта 2018
16:40  09 марта 2018 16

Мужчины одобрили домогательства на рабочем месте

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, коллектор, кредиты, долги
Мужчины не против флирта и домогательств на рабочем местеФото: depositphotos.com © URA.RU

В рамках новой акции против насилия на работе к 8 Марта в Сети были опубликованы результаты социологического исследования гуманитарной организации CARE International. Более четверти опрошенных мужчин оценили склонение женщин-коллег к сексу на рабочем месте как обычное дело.

Опросив в январе текущего года более девяти тысяч мужчин старше 19 лет из Австралии, Эквадора, Египта, Индии, Южной Африки, США, Великобритании и Вьетнама, специалисты получили шокирующие результаты. 28% мужчин считают нормальным, склонять женщин-коллег к сексу на работе.

По словам президента организации Мишель Нанн, опрошенные мужчины не воспринимают секс и флирт на работе как сексуальное насилие, для них это часть рабочего процесса. Кроме того, 44% американцев воспринимают как обыденность шутки на тему секса с женщинами-коллегами. 52% мужчин из Индии не возражают против флирта и домогательств на рабочем месте, а 35% британцев время от времени, шутя, «зажимают» девушек на работе.

Напомним, что тема домогательств на работе с недавних пор активно обсуждается и в российских СМИ. Так, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах обвинили журналистки трех изданий, напоминает телеканал 360.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров