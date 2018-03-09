Мужчины одобрили домогательства на рабочем месте

16:40 09 марта 2018 16

Мужчины не против флирта и домогательств на рабочем месте Фото: depositphotos.com © URA.RU

В рамках новой акции против насилия на работе к 8 Марта в Сети были опубликованы результаты социологического исследования гуманитарной организации CARE International. Более четверти опрошенных мужчин оценили склонение женщин-коллег к сексу на рабочем месте как обычное дело.

Опросив в январе текущего года более девяти тысяч мужчин старше 19 лет из Австралии, Эквадора, Египта, Индии, Южной Африки, США, Великобритании и Вьетнама, специалисты получили шокирующие результаты. 28% мужчин считают нормальным, склонять женщин-коллег к сексу на работе.

По словам президента организации Мишель Нанн, опрошенные мужчины не воспринимают секс и флирт на работе как сексуальное насилие, для них это часть рабочего процесса. Кроме того, 44% американцев воспринимают как обыденность шутки на тему секса с женщинами-коллегами. 52% мужчин из Индии не возражают против флирта и домогательств на рабочем месте, а 35% британцев время от времени, шутя, «зажимают» девушек на работе.

Напомним, что тема домогательств на работе с недавних пор активно обсуждается и в российских СМИ. Так, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах обвинили журналистки трех изданий, напоминает телеканал 360.