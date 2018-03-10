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10 марта 2018
09 марта 2018
02:56  10 марта 2018 5

СМИ назвали новую версию отравления бывшего полковника ГРУ в Британии

Возле дома Сергея Скрипаля полиция установила палатку. Такая же стоит на кладбище у могил его жены и сынаФото: Rebecca Williams / Twitter

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери, а не на улице, как предполагалось ранее.

По данным британской газеты Telegraph, такая версия появилось из-за того, что врач, который оказывал помощь пострадавшим на улице, не отравился. А вот сотрудник местной полиции — сержант Ник Бейли — также как и Скрипаль находится в больнице. За несколько часов до того, как экс-разведчик и его дочь были найдены без сознания в городском парке, Бейли был у них дома.

Полиция проверяет эту версию. Пользователи Twitter сообщили, что полиция оцепила дом шпиона и установила там синюю палатку, вроде той, что была установлена на кладбище в Солсбери.

Инцидент произошел 5 марта, сейчас пострадавшие находятся в коме. Правоохранители квалифицируют произошедшее как покушение на убийство и проводят следственные мероприятия на кладбище, где захоронены сын и жена Сергея Скрипаля. Как сообщала «Газета.ru», полиция забрала с могил цветы.

Сергей Демин
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