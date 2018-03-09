У могил жены и сына экс-полковника ГРУ Скрипаля работают силовики в защитных костюмах

23:59 09 марта 2018 1

На кладбище в Солсбери работают следователи в защитных костюмах Фото: depositphotos.com © URA.RU

В пятницу, 9 марта, возле могил жены и сына бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля на кладбище в Солсбери были замечены следователи в защитных костюмах. Над одной из них (Александра Скрипаля) установлена синяя палатка.

Ранее в СМИ появилась информация об эксгумации тела, однако в местной полиции эту версию опровергли. По данным британской газеты The Guardian, следователи взяли с мест захоронения некие образцы для расследования дела об отравлении Скрипаля и его дочери.

Накануне, 8 марта, полиция Великобритании выставила оцепление на кладбище в Солсбери. Следователь полиции Уилтшира пояснил, что правоохранители будут искать улики у могил семьи Скрипаля. Сам экс-разведчик и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом 5 марта. Они были найдены без сознания возле одного из торговых центров, напоминает RT. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.