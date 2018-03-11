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11 марта 2018
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12:10  11 марта 2018 0

В Екатеринбурге из-за танкистов парализовано движение у вокзала

Из-за шествия движение на улицах перекрытоФото: Владимир Жабриков. URA.RU

В Екатеринбурге из-за шествия в честь 75-летия Уральского добровольческого танкового корпуса затруднено движение в районе железнодорожного вокзала.

Как сообщили «URA.RU» очевидцы, из-за праздничного шествия, ограничено движение транспорта на улице Свердлова от Челюскинцев до Николая Никонова, по улице Николая Никонова от Свердлова до Царской, по улице Царской от Николая Никонова до Дзержинского, по улице Дзержинского от Царской до здания ККТ «Космос».

Согласно информации официального портала Свердловской области, движение будет ограничено до 12:30. В шествии принимают участие ветераны, военные ЦВО, воспитанники патриотических организаций, депутаты свердловского Заксобрания и губернатор области Евгений Куйвашев.

Возле района шествия движение затруднено, несмотря на выходной день
Фото: Яндекс.Карты

Данил Бардин
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