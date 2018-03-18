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Главные новости Свердловской области
17:02  18 марта 2018 0

Мужчина проехал от Берлина до Урала ради выборов президента России

Из столицы Германии мужчина приехал на машинеobltv.ru, скриншот с видеозаписи
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Житель Германии Владислав Майер приехал на Средний Урал ради выборов президента Российской Федерации. Мужчина является уроженцем Артемовского Свердловской области. У него двойное гражданство.

Путь от Берлина до малой родины на Урале Майер преодолел на своем автомобиле. В Германию мужчина переехал на постоянное место жительства еще 15 лет назад. По его словам, участие в выборах на самый главный государственный пост в России — это долг каждого гражданина, сообщает ОТВ.

Ранее житель Ямала преодолел 180 километров ради того, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах президента. Мужчина приехал из фактории в Ямальском районе. По его словам, выборы — дело ответственное и никакие отговорки не должны останавливать человека.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Иван Шестак
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