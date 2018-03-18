Мужчина проехал от Берлина до Урала ради выборов президента России

Житель Германии Владислав Майер приехал на Средний Урал ради выборов президента Российской Федерации. Мужчина является уроженцем Артемовского Свердловской области. У него двойное гражданство.
Путь от Берлина до малой родины на Урале Майер преодолел на своем автомобиле. В Германию мужчина переехал на постоянное место жительства еще 15 лет назад. По его словам, участие в выборах на самый главный государственный пост в России — это долг каждого гражданина, сообщает ОТВ.
Ранее житель Ямала преодолел 180 километров ради того, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать на выборах президента. Мужчина приехал из фактории в Ямальском районе. По его словам, выборы — дело ответственное и никакие отговорки не должны останавливать человека.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).