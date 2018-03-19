Жители Волгоградской области отказались жить по московскому времени

В Волгоградской области прошел референдум по вопросу смены часового пояса в регионе. Большинство жителей высказались за перевод времени на один час вперед.
Референдум проводился одновременно с выборами президента России 18 марта, отмечает портал RT. «Результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию „Да“, предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию „Нет“, предусматривающую сохранение московского времени», — рассказали в избиркоме Волгоградской области.
Между тем в феврале депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Барышев предложил перевести часы в России на летнее время. Согласно законопроекту, московское время устанавливается равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа, передает «Национальная служба новостей». По мнению Барышева, это позволило бы россиянам более рационально использовать светлое время суток поздней весной.