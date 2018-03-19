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20 марта 2018
19 марта 2018
22:46  19 марта 2018 2

Собчак пришла к Путину с гитарой. «Назад в шоу-бизнес». ФОТО

Кандидата в президенты в Сети сравнили с домохозяйкойФото: страница dimsmirnov175 в Twitter
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В интернете обсуждают фото Ксении Собчак на встрече Владимира Путина с кандидатами в президенты. На шее у телеведущей журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов разглядел гитару.

Смирнов выложил в Twitter крупное фото кулона Собчак. Он добавил подпись: «Назад в шоу-бизнес. Собчак пришла к Путину с гитарой».

В соцсетях высмеяли внешний вид ведущей. «Гитару взяла, а сиськи опять забыла…»; «Больше смахивает на тетку-домохозяйку. Судя по иконостасу на груди, думается, что в голове у Собчак, одни рестораны, стриптиз и дискотека»; «Дом-2, девочка. Там заждались. И много новых кандидатов на твой президентский статус», — пишут пользователи.

Напомним, Путин на встрече со своими соперниками на выборах призвал объединить усилия в интересах страны, сообщает телеканал 360. Он призвал их оставить в стороне эмоции, присущие предвыборной гонке.

Ольга Кулакова
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