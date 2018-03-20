Уральских школьников кормили опасной едой

Новоуральское предприятие «Аврора», занимающееся поставкой блюд в школьные и детсадовские столовые, готовило пищу в абсолютно антисанитарных условиях: рядом с поварами работали маляры и ползали тараканы. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области.
Ревизоры ведомства нашли в цехах, где готовят мясо и рыбу, массу нарушений. В помещениях проходил ремонт, повара работали без спецодежды, руки мыть им было негде — не было умывальников, станки по производству пищи не дезинфицировались, отсутствовала вентиляция, цеха не обрабатывались от крыс и тараканов.
В отношении «Авроры» городская прокуратура возбудила административные дела по статьям «нарушение технического регламента» и «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В адрес руководителя организации направлен судебный иск об устранении нарушений.