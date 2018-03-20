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20 марта 2018
19 марта 2018
12:11  20 марта 2018 0

Уральских школьников кормили опасной едой

Столовая в школе №112. Пермь, школьная столовая
Мясо и рыба готовились в антисанитарных условияхФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новоуральское предприятие «Аврора», занимающееся поставкой блюд в школьные и детсадовские столовые, готовило пищу в абсолютно антисанитарных условиях: рядом с поварами работали маляры и ползали тараканы. Об этом сообщили в Прокуратуре Свердловской области.

Ревизоры ведомства нашли в цехах, где готовят мясо и рыбу, массу нарушений. В помещениях проходил ремонт, повара работали без спецодежды, руки мыть им было негде — не было умывальников, станки по производству пищи не дезинфицировались, отсутствовала вентиляция, цеха не обрабатывались от крыс и тараканов.

В отношении «Авроры» городская прокуратура возбудила административные дела по статьям «нарушение технического регламента» и «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В адрес руководителя организации направлен судебный иск об устранении нарушений.

Наталья Михалева
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