15:25 21 марта 2018 1

Апрель станет для свердловских депутатов сложным месяцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители Заксобрания Свердловской области напомнили депутатам, что каждый из них обязан до 1 апреля предоставить декларации о доходах и имуществе за 2017 год.

Как сообщил «URA.RU» известный депутат, для многих его коллег эта новость стала неприятной неожиданностью: «Они были задействованы в президентской кампании, им было не до сбора справок и заполнения документов. Сейчас приходится делать это в спешке. Думаю, что в условиях цейтнота технические ошибки станут неизбежными».

В апреле компетентные структуры проверят предоставленные депутатами финансовые и имущественные данные. В случае нахождения несоответствий прокуратура внесет в Заксобрание представление о досрочном прекращении полномочий нарушителей.

Парламентарии ожидают, что в начале апреля прокуратура также официально потребует лишить мандатов депутатов, нарушивших правила заполнения деклараций за 2016 год. Как ранее сообщало «URA.RU», в наиболее опасной ситуации оказался Армен Карапетян, не указавший в декларации двух своих детей и записанное на них имущество. С меньшей вероятностью надзорный орган может предъявить претензии Алексею Коробейникову и Андрею Жуковскому. Они уже выполнили требования прокуроров, уволив ранее трудоустроенных ими в Заксобрание родственников.