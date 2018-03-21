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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:25  21 марта 2018 1

В апреле в свердловском парламенте вспыхнут новые скандалы с декларациями. Виноваты выборы президента

Заседание Заксобрания Свердловской области 1 марта 2016 года, заксобрание свердловской области, голосование, заседание парламента
Апрель станет для свердловских депутатов сложным месяцемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители Заксобрания Свердловской области напомнили депутатам, что каждый из них обязан до 1 апреля предоставить декларации о доходах и имуществе за 2017 год.

Как сообщил «URA.RU» известный депутат, для многих его коллег эта новость стала неприятной неожиданностью: «Они были задействованы в президентской кампании, им было не до сбора справок и заполнения документов. Сейчас приходится делать это в спешке. Думаю, что в условиях цейтнота технические ошибки станут неизбежными».

В апреле компетентные структуры проверят предоставленные депутатами финансовые и имущественные данные. В случае нахождения несоответствий прокуратура внесет в Заксобрание представление о досрочном прекращении полномочий нарушителей.

Парламентарии ожидают, что в начале апреля прокуратура также официально потребует лишить мандатов депутатов, нарушивших правила заполнения деклараций за 2016 год. Как ранее сообщало «URA.RU», в наиболее опасной ситуации оказался Армен Карапетян, не указавший в декларации двух своих детей и записанное на них имущество. С меньшей вероятностью надзорный орган может предъявить претензии Алексею Коробейникову и Андрею Жуковскому. Они уже выполнили требования прокуроров, уволив ранее трудоустроенных ими в Заксобрание родственников.

Константин Джултаев
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