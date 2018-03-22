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22 марта 2018
21 марта 2018
20:48  22 марта 2018 0

В центре Нижневартовска разрушается элитный дом. ФОТО

Дом построил в 2011 году правительственный фонд «Жилище»Фото: «Привет, сей час Нижневартовск»

В Нижневартовске у жилого дома под номером 46, расположенного на улице Ленина, рушится стена. Фотографии с места событий опубликовал в четверг, 22 марта, местный паблик «Привет, сей час Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сети предполагают, что под облицовкой дома обвалилась стекловата.

Дом по адресу Ленина, 46 построил в 2011 году фонд развития жилищного строительства «Жилище», принадлежащий правительству Югры. Квартиры в нем, сдающиеся в черновой отделке, не раскуплены и по сей день. Как следует из официального прайса компании, 5-комнатная квартира в нем продается за 7,9 миллиона рублей. Среднерыночные цены на недвижимость в Нижневартовске — 2-3 миллиона рублей. В приемной фонда «Жилище» на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

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Фото: «Привет, сей час Нижневартовск»

Ранее власти ХМАО анонсировали ликвидацию фонда «Жилище» к концу 2018 года. Структура нажила более 3 миллиардов рублей долгов, сорвав сроки сдачи ряда объектов в Сургуте, Нижневартовске и Югорске. Теперь администрации региона приходится решать проблему обманутых дольщиков.

Эльдар Булатов
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