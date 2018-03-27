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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:15  27 марта 2018 1

НТМК начал поставки на крупнейший газоперерабатывающий завод «Газпрома»

«ЕВРАЗ НТМК» поставит балки для Амурского газоперерабатывающего заводаФото: ЕВРАЗ НТМК

В минувшем году «ЕВРАЗ НТМК» произвел 1,3 тыс. тонн двутавровых балок для металлоконструкций, которые будут использованы при строительстве инфраструктуры Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). В 2018 году поставки продолжатся, рассказали на предприятии.

Для крупнейшего в России завода по переработке природного газа нижнетагильский завод выпустил двутавры 19 профилеразмеров, в том числе из низколегированной стали №345. Высокопрочные двутавры предприятия «ЕВРАЗ НТМК» проходят лабораторные тесты на прочность при температуре до минус 70 градусов — это позволяет использовать продукцию на территориях с экстремально холодным климатом.

Отметим, что Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию первых двух линий запланирован в 2021 году, а остальные линии будут вводиться до конца 2024 года.

Дарья Корчак
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