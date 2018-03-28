У главы минстроя Челябинской области появился новый заместитель

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский назначил нового замминистра — начальника управления министерства строительства и инфраструктуры региона. Этот пост занял Андрей Фалейчик, который ранее работал в ведомстве в должности начальника отдела капитального строительства.
Соответствующее постановление глава области подписал 27 марта, оно вступило в силу с момента подписания. Документ размещен на сайте правительства области. Известно, что 37-летний уроженец Челябинска Фалейчик закончил Южно-Уральский государственный университет по направлению «технологии строительного производства».
Отметим, что Фалейчик стал заместителем Виктора Тупикина, курирующего ведомство. Когда губернатор в конце прошлого года менял структуру органов власти в области, Тупикина изменения не коснулись, сообщало «URA.RU».