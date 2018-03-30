Лукашенко заявил, что Россия «постоянно наклоняет» Белоруссию

19:00 30 марта 2018 0

Александр Лукашенко огорчен позицией Москвы Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется искать новые рынки сбыта для своей молочной продукции из-за возможных ограничений со стороны России. Белорусский лидер отметил, что Минску надоело стоять перед Москвой на коленях.

По словам Лукашенко, вопрос сотрудничества России и Белоруссии будет детально обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным после его инаугурации. «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — цитирует президента Белоруссии «Газета.ру».

Лукашенко подчеркнул, что белорусские предприниматели не ввозили на территории России ничего плохого. «Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — добавил он.

Напомним, что вариант ввода ограничений для продукции из Белоруссии рассматривается Россельхознадзором на протяжении нескольких недель. 15 марта надзорное ведомство приняло решение проинспектировать белорусских поставщиков молока, однако о полном запрете импорта речь пока не идет. Официальный Минск действия Москвы осудил, отметив, что молоко становится «наглым политическим инструментом».