{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 марта 2018
19:00  30 марта 2018 0

Лукашенко заявил, что Россия «постоянно наклоняет» Белоруссию

Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко огорчен позицией МосквыФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране придется искать новые рынки сбыта для своей молочной продукции из-за возможных ограничений со стороны России. Белорусский лидер отметил, что Минску надоело стоять перед Москвой на коленях.

По словам Лукашенко, вопрос сотрудничества России и Белоруссии будет детально обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным после его инаугурации. «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», — цитирует президента Белоруссии «Газета.ру».

Лукашенко подчеркнул, что белорусские предприниматели не ввозили на территории России ничего плохого. «Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим», — добавил он.

Напомним, что вариант ввода ограничений для продукции из Белоруссии рассматривается Россельхознадзором на протяжении нескольких недель. 15 марта надзорное ведомство приняло решение проинспектировать белорусских поставщиков молока, однако о полном запрете импорта речь пока не идет. Официальный Минск действия Москвы осудил, отметив, что молоко становится «наглым политическим инструментом».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров