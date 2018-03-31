Актер Збруев отказался посещать ослепшую первую любовь

20:28 31 марта 2018 0

Александр Збруев забыл про первую любовь ФОТО: Wikipedia/Alexey Nikishin

Российский актер Александр Збруев отказывается посещать бывшую жену Валентину Малявину, проживающую в пансионате для слабовидящих. По словам артиста, он хочет запомнить свою первую любовь молодой и красивой.

В документальном фильме «Первого канала», посвященном 80-летию Збруева, актер признался, что причиной расставания с Малявиной стала измена: актриса закрутила роман с режиссером Павлом Арсеновым. «Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй, и третий, и четвертый, и пятый… Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой», — цитирует Збруева портал «Дни.ру».

В дальнейшем судьба актрисы сложилась трагически. Она получила тюремный срок за убийство очередного избранника. Годы, проведенные в колонии, подорвали здоровье актрисы, и она практически ослепла. Последние 17 лет женщина проживает в пансионе для слабовидящих, куда Збруев ни разу не приезжал. «Хочу запомнить ее молодой и красивой», — добавил он.

Александр Збруев — советский и российский актер. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах «Мой младший брат», «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Девушка желает познакомиться», «Все будет хорошо» и «Бедная Саша». В 1989 году Збруеву было присвоено звание народного артиста РСФСР.