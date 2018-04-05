{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
17:00  05 апреля 2018 0

Подозреваемым в преступлении запретят водить машину и гулять по ночам

Завод
Под запрет попали ряд действийФото: Анна Майорова © URA.RU

Подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений запретят управлять автомобилем, выходить по ночам из дома и звонить. Законопроект о введении в России новой меры пресечения 5 апреля был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Согласно законопроекту «Запреты на определенные действия» суд при освобождении под залог или домашнем аресте может запретить подозреваемому или обвиняемому водить машину, выходить в определенные часы из дома, находиться в каких-либо местах, участвовать в мероприятиях, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом или телефоном. При этом могут быть применены как некоторые из этих мер, так и все сразу.

Для преступлений небольшой и средней тяжести запреты могут устанавливаться на срок до года, для тяжких — до двух лет, для особо тяжких — до трех лет. Как отмечается в пояснительной записке, дополнительные меры пресечения обусловлены, в частности, необходимостью сократить репутационные потери, связанные с решениями Европейского суда по правам человека по жалобам россиян.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров