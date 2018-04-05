Подозреваемым в преступлении запретят водить машину и гулять по ночам

Подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений запретят управлять автомобилем, выходить по ночам из дома и звонить. Законопроект о введении в России новой меры пресечения 5 апреля был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении.
Согласно законопроекту «Запреты на определенные действия» суд при освобождении под залог или домашнем аресте может запретить подозреваемому или обвиняемому водить машину, выходить в определенные часы из дома, находиться в каких-либо местах, участвовать в мероприятиях, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом или телефоном. При этом могут быть применены как некоторые из этих мер, так и все сразу.
Для преступлений небольшой и средней тяжести запреты могут устанавливаться на срок до года, для тяжких — до двух лет, для особо тяжких — до трех лет. Как отмечается в пояснительной записке, дополнительные меры пресечения обусловлены, в частности, необходимостью сократить репутационные потери, связанные с решениями Европейского суда по правам человека по жалобам россиян.