В Екатеринбурге расширят аэропорт для ЭКСПО-2025

В екатеринбургском Кольцово построят новый международный терминал и подземную парковку. Реконструкция стоимостью 13,2 млрд рублей планируется к всемирной выставке ЭКСПО-2025. Об этом рассказали «URA.RU» в аэропорту.
Согласно плану Кольцово построит новый международный терминал площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Действующие в настоящее время терминалы А и В будут объединены в один терминал внутренних линий. Кроме того, планируется расширить парковочный комплекс, построить новую многоуровневую парковку. Также предусмотрены работы по развитию аэродромной инфраструктуры, направленные на повышение пропускной способности авиаузла в период проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По прогнозам, пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличится на 11 млн человек. «Мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в аэропортовую инфраструктуру составит порядка 9 млрд рублей, в аэродромную инфраструктуру — порядка 4,2 млрд. рублей», — отметили нашему агентству в пресс-службе аэропорта.
Как пояснили в пресс-службе Кольцово, концепция развития аэропортового комплекса была представлена членам инспекционной комиссии Международного Бюро Выставок (МБВ) 2 апреля. Теперь комиссия МБВ поедет на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая намечена на 5 апреля.
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге предлагается провести со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Кроме уральцев, на право проведения выставки также претендуют Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Общие затраты на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге составят 100-150 млрд рублей. Об этом ранее сообщил зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович, напоминает RNS.