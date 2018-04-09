{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:34  09 апреля 2018 0

Медведев пошутил про ротацию правительства

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий, жест рукой
Премьер- министр продемонстрировал чувство юмораФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отпустил шутку на тему ротации российского правительства. Инцидент произошел в подмосковной резиденции главы кабмина, когда вице-премьеры перепутали свои места за столом.

Так, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сначала попытался сесть на чужой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места. «Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев. Его цитирует РИА «Новости». Путаница с местами могла произойти из-за того, что на совещании отсутствовал Виталий Мутко, полагает RT.

Статья по теме
Госдума вычислила министров, которых не будет в новом правительстве

Ранее в Госдуме высказывались предположения, что правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку в мае одновременно с инаугурацией президента Владимира Путина, избранного на новый срок с рекордным результатом — 76,69% голосов при явке в 67,54%. После этого глава государства, возможно, сформирует новый состав кабинета министров.

Медведев утвердил новую систему оценки эффективности чиновников. Работу госслужащих предлагается оценивать по качеству предоставления государственных услуг, напоминает FlashNord.

Правительство Медведева утвердило повышение социальных пенсий 1 апреля 2018 года. Выплаты индексировали на 2,9%, в денежном выражении это в среднем 255 рублей. «Мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей из бюджета», — цитирует Медведева «Русская планета».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров