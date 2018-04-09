Медведев пошутил про ротацию правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отпустил шутку на тему ротации российского правительства. Инцидент произошел в подмосковной резиденции главы кабмина, когда вице-премьеры перепутали свои места за столом.
Так, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин сначала попытался сесть на чужой стул, однако вице-премьеры быстро сориентировались и заняли свои традиционные места. «Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», — пошутил Медведев. Его цитирует РИА «Новости». Путаница с местами могла произойти из-за того, что на совещании отсутствовал Виталий Мутко, полагает RT.
Ранее в Госдуме высказывались предположения, что правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку в мае одновременно с инаугурацией президента Владимира Путина, избранного на новый срок с рекордным результатом — 76,69% голосов при явке в 67,54%. После этого глава государства, возможно, сформирует новый состав кабинета министров.
Медведев утвердил новую систему оценки эффективности чиновников. Работу госслужащих предлагается оценивать по качеству предоставления государственных услуг, напоминает FlashNord.
Правительство Медведева утвердило повышение социальных пенсий 1 апреля 2018 года. Выплаты индексировали на 2,9%, в денежном выражении это в среднем 255 рублей. «Мы на эти цели направляем около 10 млрд рублей из бюджета», — цитирует Медведева «Русская планета».