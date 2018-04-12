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12 апреля 2018
11 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
10:17  12 апреля 2018 0

Уральский завод помог студентам увидеть будущее

Экскурсия по заводу заинтересовала молодежьФОТО: ПАО «Завод керамических изделий»

Екатеринбургский «Завод керамических изделий» провел экскурсию для студентов Института Новых материалов и технологий. На промплощадке предприятия будущие технологи и инженеры прошли двухчасовую практику.

Студентам рассказали о структуре производства, показали высокотехнологичное оборудование завода, познакомили с условиями труда, работой специалистов разных профессий. «Мы не в первый раз приводим ребят на завод. С каждым годом заинтересованных студентов становится все больше. Мы очень рады, что сотрудничество с Заводом керамических изделий на протяжении многих лет позволяет нам показать реальное производство. Это поможет студентам в их дальнейшей профессиональной ориентации», — пояснила доцент кафедры Химической технологии керамики и огнеупоров Ирина Павлова.

Экскурсоводом на предприятии была инженер-технолог завода Юлия Лаптева, кстати, выпускница УрФУ. Она подробно рассказала ребятам о том, как поступает сырье на завод, показала гигантские мельницы, где сырье перемалывается и смешивается. Далее студенты понаблюдали за работой пресс-машин, которые из порошка делают основу плитки — черепок. В других цехах учащихся впечатлили многометровые высокотехнологичные печи обжига плитки и гигантский «принтер», наносящий рисунок на плитку, а также роботы-упаковщики

Не меньше, чем высокие технологии, студентов интересовали насущные бытовые вопросы и проблемы молодых специалистов. Ребятам рассказали о социальном обеспечении сотрудников завода, возможностях совмещать работу и учебу, о перспективах трудоустройства, карьерном росте и прочих плюсах работы на стабильном, развивающемся предприятии.

Виктор Жуков
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